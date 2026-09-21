Ρωσία: Χτυπήματα σε πλοία και υποδομές στην Ουκρανία
Νέα πλήγματα σε ουκρανικούς στόχους ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.
Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, οι δυνάμεις της έπληξαν δύο φορτηγά πλοία που χρησιμοποιούνταν από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.
Στο στόχαστρο βρέθηκε επίσης σταθμός διανομής φυσικού αερίου.
Πλήγμα αναφέρθηκε και σε υποδομές του λιμανιού του Ισμαήλ, στη νότια Ουκρανία.
Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται λόγος για επίθεση σε κέντρο εφοδιασμού της εταιρείας BDU Logistics, στην περιφέρεια του Κιέβου.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών ή για τυχόν απώλειες από τα πλήγματα.
Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αφορούν την ανακοίνωση της ρωσικής πλευράς και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.
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