Τραμπ – Μακρόν: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη θα συναντηθούν σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Εμανουέλ Μακρόν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η συνάντηση των δύο προέδρων έχει προγραμματιστεί για τις 17:35 τοπική ώρα, δηλαδή στις 00:35 ώρα Ελλάδας.

Ο Τραμπ αναμένεται νωρίτερα να συναντήσει τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, ο οποίος ανήκει στην αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών και έχει εκφράσει την αντίθεσή του σε πολιτικές του Αμερικανού προέδρου.

Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Μακρόν από το Σεν-Πιερ-ε-Μικελόν. Εκεί είχε συναντηθεί την Κυριακή με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνι.

Οι δύο ηγέτες υπερασπίστηκαν την εθνική κυριαρχία των χωρών τους και τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των σχέσεών τους.

Το θέμα του Καναδά βρίσκεται στο φόντο των επαφών. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στο ενδεχόμενο προσάρτησής του στις ΗΠΑ, ενώ πρόσφατα δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χάρτη που εμφάνιζε την περιοχή στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.

Πέρα από τον Τραμπ, ο Μακρόν έχει προγραμματίσει επαφές με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, καθώς και με άλλους ηγέτες της Μέσης Ανατολής.

Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναμένεται να δώσει έμφαση στην πολυμερή συνεργασία.

Το Παρίσι εκτιμά ότι η αποτελεσματικότητα της πολυμερούς δράσης βρίσκεται υπό πίεση, ενώ επισημαίνει και τη σταδιακή απομάκρυνση από το μοντέλο που στηρίζεται στα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.