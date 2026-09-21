Όστιν: Πυροβολήθηκε άνδρας από πράκτορα της ICE

Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται άνδρας στο Όστιν του Τέξας, μετά τον πυροβολισμό του στον θώρακα από πράκτορα της ICE κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Το περιστατικό έγινε γνωστό από τον δήμαρχο της πόλης, Κερκ Γουότσον, ο οποίος εξέφρασε την έντονη οργή και την απογοήτευσή του.

«Βαθιά εξοργισμένος» ο δήμαρχος

«Είμαι βαθιά εξοργισμένος και εξαιρετικά απογοητευμένος που κάποιος πυροβολήθηκε στους δρόμους της Όστιν», δήλωσε ο Κερκ Γουότσον σε συνέντευξη Τύπου. Ο δήμαρχος υπογράμμισε παράλληλα ότι οι επιχειρήσεις της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης, ICE, έχουν ενταθεί στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα του τραυματία. Άγνωστη παραμένει επίσης η ηλικία και η εθνικότητά του.

Ζητά συμμετοχή των τοπικών αρχών στην έρευνα

Παραμένει, ακόμη, ασαφές τι ακριβώς συνέβη και υπό ποιες συνθήκες σημειώθηκε ο πυροβολισμός κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Ο Κερκ Γουότσον ζήτησε να συμμετάσχουν στην έρευνα και οι τοπικές δυνάμεις επιβολής του νόμου. Όπως τόνισε, η διερεύνηση της υπόθεσης δεν θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά από την ICE.

«Δεν θα ήταν προσήκον η ICE να διενεργήσει την οποιαδήποτε έρευνα μόνη της κατ’ αποκλειστικότητα, να αποκλείσει τους άλλους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος του Όστιν.