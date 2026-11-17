Νέα εντυπωσιακά πλάνα από την επιστροφή του Starship στη Γη έδωσε στη δημοσιότητα η SpaceX, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά εικόνες που καταγράφηκαν από κάμερα τοποθετημένη στο ίδιο το διαστημόπλοιο, κατά τη διάρκεια της πορείας του προς τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Τέξας.

Το βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε χθες, αποτυπώνει τα τελευταία λεπτά της καθόδου του Starship 42, λίγο πριν το σκάφος πιαστεί στον αέρα από τους δύο γιγαντιαίους μηχανικούς βραχίονες του πύργου εκτόξευσης.

Το πρωτοφανές εγχείρημα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, στο πλαίσιο της 15ης δοκιμαστικής αποστολής του Starship, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό επίτευγμα για την εταιρεία του Έλον Μασκ. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει πετύχει την ανάκτηση του πυραύλου Super Heavy με τη συγκεκριμένη μέθοδο, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει να επιστρέψει και να περισυλλέξει με τον ίδιο τρόπο το διαστημόπλοιο μετά από τροχιακή πτήση.

Στο βίντεο φαίνεται το Starship να προσεγγίζει σταδιακά τον πύργο, μειώνοντας την ταχύτητά του μέσω των κινητήρων του. Στη συνέχεια, πραγματοποιεί έναν ιδιαίτερα ακριβή ελιγμό, περνώντας ανάμεσα στους δύο μεγάλους μεταλλικούς βραχίονες, οι οποίοι είναι γνωστοί με την ονομασία «chopsticks» και αναλαμβάνουν τη συγκράτηση του σκάφους.

Η επιτυχής ανάκτηση του Starship αποτελεί ορόσημο για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της SpaceX, που επιδιώκει να καταστήσει πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμα και τα δύο βασικά τμήματα του πυραυλικού συστήματος. Στόχος είναι να περιοριστεί σημαντικά το κόστος των διαστημικών αποστολών, επιτρέποντας την αξιοποίηση των ίδιων οχημάτων σε πολλαπλές εκτοξεύσεις.

Ωστόσο, η δοκιμαστική πτήση δεν είχε θετική κατάληξη σε όλα τα επίπεδα. Ο προωθητικός πύραυλος, Super Heavy δεν κατάφερε να επιστρέψει στις εγκαταστάσεις για ανάκτηση. Η σχετική διαδικασία ακυρώθηκε και τελικά ο πύραυλος καταστράφηκε πάνω από τον Κόλπο του Μεξικού.

Παρά την απώλεια του πυραύλου, η επιτυχής επιστροφή του Starship προσφέρει πολύτιμα δεδομένα για την καθιέρωση ενός συστήματος διαστημικών μεταφορών, που θα μπορεί να χρησιμοποιείται ξανά και ξανά.