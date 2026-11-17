Τραγωδία σημειώθηκε στη Σερβία, με ένα μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 της Πολεμικής Αεροπορίας να συντρίβεται σε αγροτική έκταση, βόρεια του Βελιγραδίου. Ο πιλότος έχασε τη ζωή του, σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της χώρας (RTS).

Το δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα, στην περιοχή ανάμεσα στη Νόβα και τη Στάρα Πάζοβα. Το αεροσκάφος ανήκε στην 204η Αεροπορική Ταξιαρχία και είχε ως βάση το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Μπατάινιτσα.

Μετά τη συντριβή σήμανε συναγερμός στις σερβικές αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του στρατού, της αστυνομίας και της στρατονομίας, ενώ κινητοποιήθηκαν επίσης πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα.

Τα αίτια της πτώσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το μαχητικό έχασε τον έλεγχο και συνετρίβη.

Η έρευνα των αρμόδιων αρχών αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Π{ηγή βίντεο//Χ/MilanTuranjanin