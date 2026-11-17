Στη Μανίλα έφθασε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ασία.

Κατά την παραμονή του στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, πρόκειται να έχει επαφές με τους ηγέτες της Ινδίας, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας.

Έπειτα, θα μεταβεί στην κινεζική πόλη, Σεντζέν, όπου την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί συνάντηση κορυφής με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η άφιξη του Τραμπ πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), στην οποία συμμετέχουν 11 κράτη. Στο περιθώριο των εργασιών, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Ινδό πρωθυπουργό, Ναρέντρα Μόντι, την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, και τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, στο πλαίσιο της συνεργασίας των τεσσάρων χωρών μέσω του σχήματος Quad. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση αυτού του επιπέδου από την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία το 2025.

Η Quad δημιουργήθηκε με βασικό στόχο την εξισορρόπηση της αυξανόμενης κινεζικής επιρροής στην περιοχή. Η συνάντηση των τεσσάρων ηγετών αναμένεται να προηγηθεί κατά λίγες ώρες της τριμερούς συνόδου Τραμπ, Σι και Πούτιν στη Σεντζέν, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνόδου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Όπως έχει γνωστοποιήσει το Τόκιο, στο επίκεντρο των συνομιλιών της Quad θα βρεθούν οι εξελίξεις στη Νότια Σινική Θάλασσα και στη Θάλασσα της Ιαπωνίας.

Πρόκειται για δύο ιδιαίτερα ευαίσθητες γεωπολιτικές περιοχές, καθώς οι εδαφικές διεκδικήσεις της Κίνας προκαλούν έντονο προβληματισμό στα γειτονικά και παράκτια κράτη.

Παράλληλα, η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου συμπίπτει με την ανακοίνωση νέων μέτρων από την Ουάσινγκτον, τα οποία αποσκοπούν στον περιορισμό της πρόσβασης της Κίνας σε αμερικανικά μικροκυκλώματα (τσιπ), ακόμη και μέσω ενδιάμεσων χωρών.