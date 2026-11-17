Στο χιονοδρομικό θέρετρο Σαμτζιγιόν βρέθηκε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του και την κόρη του. Οι εικόνες από την οικογενειακή έξοδο δημοσιεύτηκαν από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, την ώρα που φουντώνουν τα σενάρια για πιθανή συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της Βόρειας Κορέας, ο ηγέτης της χώρας επισκέφθηκε το θέρετρο την Κυριακή και τη Δευτέρα, συνοδευόμενος από μέλη της οικογένειάς του και αξιωματούχους του κυβερνώντος κόμματος.

Στις φωτογραφίες ο Κιμ εμφανίζεται χαλαρός, με γυαλιά ηλίου και ένα τσιγάρο στο χέρι. Σε άλλο στιγμιότυπο, η κόρη του, Τζου Ε, καταγράφεται να κατεβαίνει πίστα του σκι φορώντας λευκή φόρμα.

Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της τοποθεσίας του θερέτρου. Η Σαμτζιγιόν βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Κίνα, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν σημαντικές διεθνείς επαφές στο περιθώριο της συνόδου της APEC.

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντήσει τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, σημειώνοντας ωστόσο ότι μια τέτοια εξέλιξη εξαρτάται και από τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Από την πλευρά του, το Πεκίνο δήλωσε ότι δεν διαθέτει πληροφορίες για προγραμματισμένη συνάντηση των δύο ηγετών. Υπενθυμίζεται ότι Τραμπ και Κιμ έχουν συναντηθεί τρεις φορές κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Αμερικανού.

Βίντεο/Χ/wangjupaian