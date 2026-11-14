Η SpaceX εκτόξευσε την 15η δοκιμαστική πτήση του Starship, του τεράστιου πυραύλου της, από το Starbase του Τέξας. Για πρώτη φορά η εταιρεία σχεδίαζε να πιάσει και τα δύο τμήματα του πυραύλου με τους γιγαντιαίους μηχανικούς βραχίονες του πύργου εκτόξευσης.

Ο πύργος δεν έπιασε τελικά το booster. Το διαστημόπλοιο συνέχισε κανονικά. Περίπου 26 λεπτά μετά την απογείωση μπήκε σε τροχιά σε ύψος περίπου 275 χιλιομέτρων, για δεύτερη φορά στην ιστορία του Starship μετά την 14η πτήση τον Σεπτέμβριο, και στη συνέχεια άφησε 26 δορυφόρους Starlink V3. Τρεις από αυτούς έχουν κάμερες στραμμένες προς το Ship, ώστε η SpaceX να ελέγξει τη θερμική ασπίδα του πριν αποφασίσει αν θα το φέρει πίσω στη βάση. Σύμφωνα με το Space.com, το διαστημόπλοιο θα κάνει 14 περιφορές γύρω από τη Γη και θα μείνει στο διάστημα πάνω από 21 ώρες.

Αν όλα πάνε κατά το σχέδιο, το Ship θα επιστρέψει στο Starbase το Σάββατο γύρω στις 16:17 ώρα Νέας Υόρκης, δηλαδή στις 23:17 ώρα Ελλάδας, περίπου 22,5 ώρες μετά την απογείωση. Σε τρία σημεία ελέγχου της πτήσης η SpaceX μπορεί να αποφασίσει να το φέρει νωρίτερα πίσω, στον Ειρηνικό, ενώ αν οι συνθήκες στην τελική προσέγγιση δεν επιτρέπουν να το πιάσει ο πύργος, θα προσθαλασσωθεί στον Κόλπο του Μεξικού. Όπως γράφει η εταιρεία στην περιγραφή της αποστολής, το Ship θα επιστρέψει στη βάση μόνο αν τα συστήματα που χρειάζεται για την επανείσοδο, την τελική καύση των κινητήρων και την προσέγγιση στον πύργο λειτουργούν σωστά. Αν ο πύργος το πιάσει, θα είναι η πρώτη φορά που ανακτάται το ανώτερο τμήμα του Starship.