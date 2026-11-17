Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στη Βραζιλία, όταν ένα δέντρο ηλικίας άνω των 40 ετών έσπασε στα δύο και κατέρρευσε έπειτα από έντονη βροχόπτωση. Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο, με τις εικόνες της πτώσης να προκαλούν εντύπωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Σιμπλίσιου Μέντες, στην πολιτεία Πιαουί. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις είχαν προηγηθεί, ενώ το δέντρο δεν άντεξε και υποχώρησε, πέφτοντας στο έδαφος.

Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ο κορμός χωρίζεται στα δύο και το δέντρο καταρρέει. Πρόκειται για ένα δέντρο που είχε μεγαλώσει στην περιοχή επί δεκαετίες.

Παρά την εντυπωσιακή πτώση, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το περιστατικό επανέφερε, ωστόσο, την προσοχή στους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν οι έντονες βροχοπτώσεις και η επιβάρυνση των δέντρων σε κατοικημένες περιοχές.

Φωτογραφία/Χ/diego_kayiba