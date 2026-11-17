Δέκα χρόνια συμπληρώνονται από την ανακοίνωση της πρώτης υποψηφιότητας του Εμανουέλ Μακρόν για τη γαλλική προεδρία.

Ο Γάλλος πρόεδρος προχώρησε σε έναν απολογισμό της πολιτικής του διαδρομής μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ. Υποστήριξε ότι σε όλη αυτή την πορεία έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για το συμφέρον της χώρας, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι υπήρξαν και λάθη, έξι μήνες πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του.

Η επέτειος έρχεται σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας στη Γαλλία, με κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες, στον απόηχο του κινήματος των μαθητών Λυκείου, αλλά και με τις τιμές των καυσίμων να καταγράφουν νέα υψηλά επίπεδα. Την ίδια ώρα, η δημοτικότητα του Μακρόν σημείωσε τον Σεπτέμβριο τη μεγαλύτερη πτώση της από το 2017, καθώς μόλις το 15% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει θετική γνώμη για τον πρόεδρο.

«Θέλω να πω ακόμη και σε όσους δεν με ψήφισαν ότι, κάθε στιγμή, έκανα το καλύτερο που μπορούσα για το υπέρτατο συμφέρον της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι στη διάρκεια της πολιτικής του πορείας υπήρξαν αστοχίες, σημειώνοντας πως «μερικές φορές έγιναν λάθη». Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του εργάστηκαν καθημερινά με αφοσίωση, έχοντας ως προτεραιότητα την εξυπηρέτηση της Γαλλίας και των πολιτών της.

Ανατρέχοντας στη δεκαετία που πέρασε, ο Γάλλος πρόεδρος επισήμανε ότι η δράση του καθοδηγήθηκε από την προσπάθεια να τηρήσει τις δεσμεύσεις του και να αντιμετωπίσει συλλογικά τις κρίσεις που κλήθηκε να διαχειριστεί η χώρα.

Η πρώτη υποψηφιότητα του Μακρόν ανακοινώθηκε πριν από ακριβώς δέκα χρόνια, με κεντρικό στόχο να υπερβεί τον παραδοσιακό διαχωρισμό μεταξύ Δεξιάς και Αριστεράς στη γαλλική πολιτική σκηνή. Λίγους μήνες νωρίτερα, είχε αποχωρήσει από την κυβέρνηση του σοσιαλιστή Φρανσουά Ολάντ, στην οποία είχε διατελέσει υπουργός Οικονομικών.

Ο Μακρόν δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη θητεία και αναμένεται να ολοκληρώσει τη δεύτερη πενταετία του στο Μέγαρο των Ηλυσίων στις 13 Μαΐου. Ενόψει των προεδρικών εκλογών, που αναμένεται να διεξαχθούν σε έξι μήνες, η Μαρίν Λεπέν, την οποία ο Μακρόν είχε νικήσει στις αναμετρήσεις του 2017 και του 2022, εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί.