Προειδοποίηση προς τις ευρωπαϊκές χώρες για απειλή από το Ιράν απηύθυνε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κατά τη συνάντησή του με τον Τσέχο ομόλογό του, Αντρέι Μπάμπις, στην Ιερουσαλήμ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι πυραυλικές δυνατότητες της Τεχεράνης, η τρομοκρατική της δραστηριότητα και οι πυρηνικές της επιδιώξεις αποτελούν απειλή, όχι μόνο για το Ισραήλ, αλλά και για την Ευρώπη. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε Ευρωπαίους ηγέτες που, όπως ανέφερε, έχουν απομακρυνθεί από το Ισραήλ.

Στις δηλώσεις του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνέδεσε ευθέως την ασφάλεια της Ευρώπης με τη διαμάχη του Ισραήλ με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η απειλή υπερβαίνει τα σύνορα της Μέσης Ανατολής.

Η θέση του Μπενιαμίν Νετανιάχου

«Οι πύραυλοι του Ιράν δεν σταματούν στα σύνορα του Ισραήλ, ούτε η τρομοκρατία του, ούτε οι πυρηνικές φιλοδοξίες του. Η Ευρώπη δεν είναι θεατής. Η Ευρώπη είναι στόχος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στη συνέχεια, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη στάση των Ευρωπαίων ηγετών απέναντι στη χώρα του, επαινώντας τη θέση που έχει υιοθετήσει η Τσεχία και ασκώντας εμμέσως κριτική σε κυβερνήσεις, που έχουν διαφοροποιηθεί από την ισραηλινή πολιτική.

Απευθυνόμενος στον Αντρέι Μπάμπις, δήλωσε: «Υπάρχουν αδύναμοι ηγέτες που γυρίζουν την πλάτη τους στο Ισραήλ, ενώ εσύ στέκεσαι όρθιος. Δεν ακολουθείς το πλήθος, δεν υποχωρείς μπροστά στην τρομοκρατία, ακολουθείς τη συνείδησή σου».

Η απάντηση του Μπάμπις για την Τσεχία

Από την πλευρά του, ο Τσέχος πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ασφάλεια της χώρας του, απαντώντας στις δηλώσεις του Ισραηλινού ομολόγου του λίγο πριν από την ολοκλήρωση της κοινής συνέντευξης Τύπου.

«Η Τσεχική Δημοκρατία είναι μια πολύ ασφαλής χώρα», ανέφερε ο Μπάμπις, με τον Νετανιάχου να συμφωνεί.

Ο Τσέχος πρωθυπουργός χαρακτήρισε επίσης τη χώρα του προορισμό με σημαντικές προοπτικές για το μέλλον της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι πολλοί άνθρωποι μετακινούνται από τη Γερμανία προς την Τσεχία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επενδυτικές δυνατότητες της χώρας, την οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα ελκυστική για την προσέλκυση επενδύσεων.

Οι διμερείς συνομιλίες

Η επίσκεψη του Αντρέι Μπάμπις στο Ισραήλ ξεκίνησε με κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν ζητήματα διμερούς ενδιαφέροντος.

Ακολούθησε διευρυμένη σύσκεψη με τη συμμετοχή κυβερνητικών αξιωματούχων από τις δύο χώρες. Στις συνομιλίες έλαβαν μέρος οι υπουργοί Εξωτερικών, Άμυνας, Δημόσιας Υγείας και Αθλητισμού, καθώς και ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ο στρατιωτικός γραμματέας του Ισραηλινού πρωθυπουργού και οι πρέσβεις των δύο χωρών.

Οι δηλώσεις Νετανιάχου ανέδειξαν το ζήτημα της ευρωπαϊκής στάσης απέναντι στο Ιράν. Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παρουσίασε την Τσεχία ως χώρα που εξακολουθεί να διατηρεί σταθερή υποστήριξη προς το Ισραήλ, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, τις οποίες κατηγόρησε ότι έχουν γυρίσει την πλάτη στη χώρα του.