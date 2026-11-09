Συνελήφθη ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ για κατοχή παιδικής πορνογραφίας

Συγκλονίζει η σύλληψη του Τόμας Μαρκλ, του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, συζύγου του πρίγκιπα Χάρι.

Ο πατέρας της Μαρκλ αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες, καθώς κατηγορείται για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας στις Φιλιππίνες.

Ο Τόμας Μαρκλ συνελήφθη στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, σύμφωνα με βρετανικά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ειδικότερα, ο 82χρονος , συνελήφθη από πράκτορες του FBI στο γηροκομείο όπου διαμένει στη Φλόριντα, σύμφωνα με την Daily Mail και την New York Post.