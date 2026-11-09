Γάζα: Πέντε νεκροί εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών

Τραγικό θάνατο βρήκαν πέντε εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι –δύο γυναίκες και τρία παιδιά– στη Λωρίδα της Γάζας, εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων που ξέσπασαν το περασμένο Σάββατο. Όπως ανακοίνωσε η τοπική πολιτική προστασία την Κυριακή, οι έντονες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν την κατάρρευση ενός αμμόλοφου, ο οποίος καταπλάκωσε τις σκηνές των θυμάτων σε μια περιοχή νότια της Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα του θύλακα.

Οι αρχές διάσωσης, που υπάγονται στη διοίκηση της Χαμάς, συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων κάτω από τους τόνους άμμου και λάσπης. Την ίδια ώρα, οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής, δείχνοντας δεκάδες πολίτες να σκάβουν με φτυάρια και να προσπαθούν να μετακινήσουν μεγάλους βράχους για να βοηθήσουν στο έργο του εντοπισμού.

Οι καταρρακτώδεις βροχές από το Σάββατο πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες σκηνές εξαναγκαστικά εκτοπισμένων, στερώντας τους ακόμη κι αυτή την υποτυπώδη στέγη.

Η πολιτική προστασία προειδοποίησε «τους εκτοπισμένους εναντίον της εγκατάστασης σκηνών ή της διατήρησής του πάνω σε όγκους άμμου και υπερυψωμένες εκτάσεις γης, ιδιαίτερα σε περιόδους βροχών, καθώς εγείρεται αληθινή απειλή για τη ζωή τους», ενώ παρότρυνε ανθρωπιστικές οργανώσεις να της διαθέσουν απαραίτητα μέσα.

Το Σάββατο, «δεκάδες τοίχοι και οροφές που παρουσίαζαν ρωγμές κατέρρευσαν, προκαλώντας τραυματισμούς» σε όλο τον παλαιστινιακό θύλακο εξαιτίας των βροχών κι ορισμένοι από τους ανθρώπους που υπέστησαν τραύματα «βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση», σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, με έδρα τη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να λάβει άμεσα μέτρα, υπογραμμίζοντας ότι ο πόλεμος που διεξήγαγε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έκανε ακόμη χειρότερες τις ήδη καταστροφικές συνθήκες ζωής στον θύλακο, σύμφωνα με το παλαιστινιακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ τέθηκε σε εφαρμογή υπό αμερικανική πίεση τον Οκτώβριο του 2025, δυο χρόνια μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.