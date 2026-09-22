Σε δημοπρασία το κλειδί του σπιτιού του Σερ Πολ Μακάρτνεϊ

Ο μουσικός πέρασε εκεί τα εφηβικά του χρόνια

Μετά την ανακοίνωση ότι βγαίνει σε δημοπρασία το άγαλμα του Τζον Λένον στην Πένι Λέιν, σειρά έχει και αντικείμενο που ανήκε στον Πολ Μακάρτνεϊ.

Το κλειδί από το σπίτι που έζησε, ο μουσικός όσο φοιτούσε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα βγει σε δημοπρασία.

Η τιμή του εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 2.000 και 3.000 αγγλικές λίρες.

Το σπίτι, στο οποίο έζησε ο καλλιτέχνης βρίσκεται στη Forthlin Road 20 στο Λίβερπουλ, ανήκει στον Εθνικό Οργανισμό Προστασίας Μνημείων και Φυσικού Περιβάλλοντος της Αγγλίας, National Trust από το 1995.

Ειδικότερα, αποτελούσε την κατοικία του αστέρα των Beatles και της οικογένειάς του από το 1955 έως τα τέλη του 1963, προτού ο ίδιος γίνει διάσημος.

Το ακίνητο, χτίστηκε το 1949 και ανήκε στην τοπική αρχή. Μετέπειτα, έγινε η κατοικία της οικογένειας ΜακΚάρτνεϊ το 1955.