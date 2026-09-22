Τουρκία: 15χρονος ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς έξω από σχολείο

Συνέλαβαν τον ύποπτο που φέρεται να επιτέθηκε με όπλο σε σχολείο στο Τουργκουτλού της επαρχίας Μανίσα, όπως ανακοίνωσε η νομαρχία της Μανίσα.

«Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, 8 άτομα έχουν τραυματιστεί. Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στην πλησιέστερη μονάδα υγείας. Μετά το περιστατικό, ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται ότι πυροβόλησε, τέθηκε υπό κράτηση από τις δυνάμεις ασφαλείας μας», αναφέρεται στη ίδια ανακοίνωση.

Όπως αποκαλύπτουν οι πρώτες πληροφορίες, για έναν 15χρονο, τα αρχικά του οποίου αναφέρονται ως H.O.. Σε βάρος του έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα.

Ωστόσο, οι τουρκικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για τον ανήλικο, πέρα από την ηλικία του και τα αρχικά του ονόματός του.