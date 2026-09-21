Τέλος για το άγαλμα του Τζον Λένον στην οδό Πένι Λέιν

Το άγαλμα του Τζον Λένον που εκτίθεται στην οδό Πένι Λέιν του Λίβερπουλ θα πωλειθεί σε δημοπρασία.

Το άγαλμα του εμβληματικού μουσικού και μέλους των Beatles είναι σε φυσικό μέγεθος και εκτιμάται ότι στην δημοπρασία θα πιάσει τις 100.000 αγγλικές λίρες.

Το συγκεκριμένο γλυπτό από μπρούτζο είναι έργο που δημιουργήθηκε από την αείμνηστη καλλιτέχνιδα Λόρα Λιάν και είναι τοποθετημένο έξω από την εκκλησία του Απόστολου Βαρνάβα από τον Αύγουστο του 2022.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μετά την πώλησή του το γλυπτό θα αντικατασταθεί από αντίγραφο.

Η συγκεκριμένη οδός αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική τοποθεσία, καθώς έχει κερδίσει μεγάλη αναγνωρισιμότητα λόγω του ομότιτλου τραγουδιού των Beatles.