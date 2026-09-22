Trump TV: Ο Λευκός Οίκος βγάζει στον αέρα δικό του 24ωρο κανάλι

Νέα σύγκρουση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας στις ΗΠΑ.

Η υπόθεση ξεκίνησε με τον αποκλεισμό των CNN, MS NOW και Politico από τον Λευκό Οίκο. Τα συγκεκριμένα μέσα προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση περιορίζει την πρόσβασή τους στην προεδρική ενημέρωση και παραβιάζει την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Στο μεταξύ, προέκυψε πρόβλημα και στην καθημερινή τηλεοπτική κάλυψη του προέδρου.

Τα ABC, CBS, NBC και Fox συμμετέχουν μαζί με άλλα δίκτυα σε ένα σύστημα εναλλασσόμενης κάλυψης των προεδρικών εκδηλώσεων. Το δίκτυο που έχει κάθε φορά τη βάρδια καταγράφει εικόνα και ήχο και στη συνέχεια το υλικό διανέμεται στα υπόλοιπα μέσα.

Μετά τον αποκλεισμό του CNN, τα υπόλοιπα μεγάλα δίκτυα αποφάσισαν να μην το αντικαταστήσουν. Έτσι, η συγκεκριμένη τηλεοπτική κάλυψη βρέθηκε προσωρινά στον αέρα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα έκανε την εμφάνισή του το «Trump TV».

Πρόκειται για 24ωρη διαδικτυακή μετάδοση του Λευκού Οίκου. Περιλαμβάνει ομιλίες, ανακοινώσεις, δηλώσεις και επιλεγμένα στιγμιότυπα από τη δραστηριότητα του Ντόναλντ Τραμπ και της κυβέρνησής του.

Η νέα πλατφόρμα δίνει στον Λευκό Οίκο τη δυνατότητα να μεταδίδει απευθείας το δικό του οπτικοακουστικό υλικό.

Έτσι, το περιεχόμενο που αφορά τον πρόεδρο μπορεί να φτάνει στο κοινό χωρίς να χρειάζεται να μεσολαβήσει ένα από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα.

Η δημιουργία του καναλιού έρχεται, επομένως, σε μια περίοδο ανοιχτής αντιπαράθεσης της κυβέρνησης Τραμπ με μέρος του αμερικανικού Τύπου.

Παράλληλα, η δικαστική διαμάχη για την πρόσβαση των αποκλεισμένων μέσων στον Λευκό Οίκο βρίσκεται σε εξέλιξη.