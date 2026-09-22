Κολομβία: Υπό έλεγχο το 75% της πυρκαγιάς στη Βίγια ντε Λέιβα

Υπό έλεγχο κατά 75% βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που απειλεί από το Σάββατο τη Βίγια ντε Λέιβα, στις Άνδεις της Κολομβίας. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες και κατάφεραν να περιορίσουν το μεγαλύτερο μέρος της φωτιάς, ενώ παραμένουν ενεργές εστίες στο όρος Σαν Μάρκος.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ροδρίγο Λάρα ανακοίνωσε μέσω X ότι η φωτιά έχει ελεγχθεί κατά «75%». Οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν στις περιοχές του όρους που εξακολουθούσαν να καίγονται.

Ελικόπτερο έριχνε νερό – Μάχη με τις φλόγες στο έδαφος

Ελικόπτερο επιχειρούσε σε απόκρημνη πλαγιά, ρίχνοντας νερό στις φλόγες. Την ίδια ώρα, πυροσβέστες και εθελοντές έδιναν μάχη στο έδαφος με φτυάρια και κλαδιά. «Μερικές εστίες επιμένουν», ανέφερε ο Ροδρίγο Λάρα, σημειώνοντας πως οι δυνάμεις βρίσκονται σε πορεία για να τις θέσουν υπό έλεγχο.

Ο κυβερνήτης του νομού Μπογιακά, Κάρλος Αμάγια, είχε δηλώσει πως οι δυνάμεις επιχειρούσαν όλη τη νύχτα της Κυριακής, ώστε οι εστίες να μην φτάσουν στα σπίτια.

Εκκενώθηκαν κάτοικοι και ξενοδοχεία

Περίπου 76 κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από την περιοχή. Εκκένωση έγινε και σε δύο ξενοδοχεία στις πλαγιές του όρους Σαν Μάρκος, έξω από τη Βίγια ντε Λέιβα. Το ένα ξενοδοχείο υπέστη μερικές ζημιές από τις φλόγες, πριν περιοριστεί το μέτωπο.

Η Κολομβία μετρούσε τη Δευτέρα 17 ενεργές εστίες φωτιάς, σύμφωνα με την εθνική μονάδα διαχείρισης κινδύνων, UNGRD. Στις Άνδεις οι δασικές πυρκαγιές εντείνονται κατά την ξηρή περίοδο. Η κατάσταση φέτος επιδεινώθηκε λόγω του φαινομένου Ελ Νίνιο, που συνδέεται με υψηλές θερμοκρασίες και επίμονες ξηρασίες.

Την ίδια ώρα, ο γειτονικός Ισημερινός μετρούσε δέκα πυρκαγιές. Μία από αυτές έκαιγε για Πέμπτη ημέρα ορεινή περιοχή κοντά στο Κίτο.