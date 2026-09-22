Γαλλία: «Ασπίδα» στις ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας

Έτοιμη να συνεισφέρει στην προστασία των ενεργειακών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας δηλώνει η Γαλλία, με φόντο τις επιθέσεις που αποδίδονται στους Χούθι.

Διπλωματική πηγή ανέφερε τη Δευτέρα ότι το Παρίσι εξετάζει τη συνδρομή του στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων στη Γιάνμπου και στον διάδρομο Ανατολής-Δύσης.

Η γαλλική πλευρά ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι η στάση της θα είναι «αυστηρά αμυντική».

Στόχος είναι η προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και όχι η συμμετοχή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των Χούθι.

Το Παρίσι υπογραμμίζει ότι «επ’ ουδενί» δεν προτίθεται να εμπλακεί στη σύγκρουση με το υεμενίτικο κίνημα.

Οι Χούθι έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένα επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων της σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας Aramco. Στο επίκεντρο έχει βρεθεί ιδιαίτερα η Γιάνμπου, όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Προβλήματα έχουν καταγραφεί και στον πετρελαιαγωγό Ανατολής-Δύσης. Μέσω αυτού μεταφέρεται αργό πετρέλαιο από το βασίλειο προς τις δυτικές ακτές.

Σύμφωνα με το Ριάντ, ο αγωγός έχει σταματήσει να λειτουργεί εξαιτίας επιθέσεων με drones που εξαπολύθηκαν από το Ιράκ.

Η γαλλική πρόθεση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης γύρω από τις ενεργειακές υποδομές και τις θαλάσσιες μεταφορές στην περιοχή.