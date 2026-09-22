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Μπριζίτ Μπαρντό: Σε δημοπρασία τα προσωπικά της αντικείμενα

ΔΙΕΘΝΗ
22/09/2026 10:27
Μπριζίτ Μπαρντό: Σε δημοπρασία τα προσωπικά της αντικείμενα
AP Photo/Dave Dawson

Τα έσοδα από την δημοπρασία ανέρχονται σχεδόν στο 1 εκατομμύριο ευρώ

Τα προσωπικά αντικείμενα της Μπριζίτ Μπαρντό βγήκαν σε δημοπρασία, με τα έσοδα να ανέρχονται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ.  Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι χτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έσοδα της δημοπρασίας θα διατεθούν στο ίδρυμα της για την προστασία τω ζώων. Ένα μέρος θα δοθεί και στον γιο της.

Η συλλογή των προσωπικών της αντικειμένων περιλαμβάνει συνολικά 285 αντικείμενα. Μεταξύ αυτών, ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου, ρούχα, σερβίτσια, ακόμα και έπιπλα από τα σπίτια της σε Παρίσι και Σαν Τροπέ.

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