Ντνίπρο: Τρεις νεκροί από ολονύχτια ρωσικά πλήγματα

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι τραυματίστηκαν

Η επίθεση έγινε με πυραύλους, drones και πυροβολικό, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη του Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Γκάνζα.

Στο στόχαστρο τέσσερις περιοχές

«Ο εχθρός επιτέθηκε σε τέσσερις περιοχές της περιφέρειας με πυραύλους, drones και πυροβολικό», ανέφερε ο Ολεξάντρ Γκάνζα.

Στην πόλη Ντνίπρο, αποθήκες και μία επιχείρηση υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τα πλήγματα. Ο περιφερειάρχης ανακοίνωσε αρχικά ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Ο απόλογισμός των νεκρών ανήλθε στη συνέχεια σε τρεις ανθρώπους.

Εν μέσω νέας κλιμάκωσης

Τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία σημειώθηκαν την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρισκόταν στη Νέα Υόρκη, όπου παρουσίαζε την υπόθεση της Ουκρανίας στα Ηνωμένα Έθνη. Εδώ και μήνες, Ρωσία και Ουκρανία πραγματοποιούν όλο και περισσότερες επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς. Στο στόχαστρο βρίσκονται ολοένα και περισσότερες πολιτικές υποδομές. Μεταξύ αυτών είναι εργοστάσια, αποθήκες, ενεργειακές και λιμενικές υποδομές, αλλά και πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.

Η νέα επίθεση στο Ντνίπρο προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε αποθήκες και επιχείρηση, ενώ άφησε πίσω της τρεις νεκρούς και έξι τραυματίες.