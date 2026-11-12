Ράσελ Μπραντ: Η υπόθεσή του γίνεται ντοκιμαντέρ

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την πορεία του Ράσελ Μπραντ έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την καταδίκη του σε κάθειρξη 10 ετών και έξι μηνών για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις. Το «Russell Brand: Open Secret», που κάνει πρεμιέρα αύριο, και ακολουθεί την πορεία του Βρετανού κωμικού και ηθοποιού από τη θεαματική άνοδο έως και την πτώση του μετά τις καταγγελίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν από την πλατφόρμα, το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει μαρτυρίες ανθρώπων από το περιβάλλον του και αρχειακό υλικό, σε μια προσπάθεια να ανδείξει τις διαφορετικές πλευρές της ζωής του. Παράλληλα, δίνει έμφαση στη δημοσιογραφική έρευνα των The Times και The Sunday Times, που έφερε στο προσκήνιο τις καταγγελίες και συνέβαλε κομβικά στην υπόθεση. Η μεταφορά των γεγονότων στην οθόνη θα γίνει από την σκηνοθετική οπτική της, Ολίβια Άιζαακς.

Οι καταγγελίες

Η υπόθεση του Ράσελ Μπραντ βγήκε στη δημοσιότητα τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν οι The Sunday Times, The Times και η εκπομπή Dispatches του Channel 4 δημοσίευσαν έρευνα με μαρτυρίες γυναικών, που κατήγγειλαν ότι είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από τον ηθοποιό. Οι καταγγελίες αφορούσαν περιστατικά που φέρονταν να είχαν συμβεί αρκετά χρόνια νωρίτερα, όταν ο Μπραντ βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του.

Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, γυναίκες απευθύνθηκαν στην αστυνομία και η υπόθεση ερευνήθηκε περαιτέρω από τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου. Ο Ράσελ Μπραντ αρνήθηκε τις κατηγορίες κατηγορηματικά. Διαβεβαίωνε ότι δεν είχε εμπλακεί ποτέ σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς συναίνεση.

Τον Απρίλιο του 2025, η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος ανακοίνωσε την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του για πέντε αδικήματα με θύματα τέσσερις γυναίκες, που φέρονταν να είχαν τελεστεί μεταξύ 1999 και 2005. Τον περασμένο Δεκέμβριο εγκρίθηκαν δύο ακόμη κατηγορίες, έπειτα από καταγγελίες δύο γυναικών για περιστατικά του 2009.