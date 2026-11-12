Συναγερμός για βόμβα στο Καλαί

Συναγερμός για πιθανή βόμβα σήμανε στον σιδηροδρομικό σταθμό Καλαί-Φρετάν, στη βόρεια Γαλλία, προκαλώντας αναστάτωση στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις, μεταξύ των οποίων και στα διεθνή δρομολόγια της Eurostar.

Οι γαλλικές αρχές ζήτησαν να διακοπεί προσωρινά η διέλευση των τρένων από τον σταθμό, μέχρι νεότερης ενημέρωσης. Η νομαρχία Πα-ντε-Καλέ προειδοποίησε μέσω ανάρτησης στο Χ ότι το περιστατικό ενδέχεται να επηρεάσει την κυκλοφορία των τρένων.

Επιπτώσεις καταγράφονται και στη σύνδεση Λονδίνου – Παρισιού. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Eurostar, ορισμένα δρομολόγια παρουσιάζουν καθυστερήσεις, καθώς τα τρένα δεν μπορούν προς το παρόν να περάσουν από τον σταθμό Καλαί-Φρετάν.

Μέχρι στιγμής, η κυκλοφορία παραμένει επηρεασμένη, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες από τις γαλλικές αρχές για την εξέλιξη του περιστατικού.

Πηγή βίντεο/X (Twitter) – GB News