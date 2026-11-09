Ράσελ Μπραντ: 10,5 χρόνια φυλακή για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις

Σε κάθειρξη 10 ετών και έξι μηνών καταδικάστηκε ο Βρετανός κωμικός και ηθοποιός Ράσελ Μπραντ. Η απόφαση εκδόθηκε στο δικαστήριο Southwark Crown του Λονδίνου, μετά την καταδίκη του για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τεσσάρων γυναικών.

Οι πράξεις διαπράχθηκαν την περίοδο 2004-2009, κατά τη διάρκεια της ανόδου του στη δημοσιότητα. Ο 51χρονος είχε αρνηθεί όλες τις κατηγορίες, ωστόσο το σώμα ενόρκων τον έκρινε ένοχο την περασμένη Πέμπτη, έπειτα από δίκη τεσσάρων εβδομάδων.

Η απόφαση και η αντίδραση στο δικαστήριο

Ο δικαστής Τζόελ Μπέναθαν ανακοίνωσε ότι ο Μπραντ θα εκτίσει τα δύο τρίτα της ποινής του πριν εξεταστεί η αποφυλάκισή του υπό όρους. Παράλληλα, θα παραμείνει ισόβια στο μητρώο καταδικασθέντων για σεξουαλικά αδικήματα.

Στην αγόρευσή του, ο δικαστής αναφέρθηκε στη φήμη και τη δημόσια εικόνα του ηθοποιού, επισημαίνοντας ότι φαίνεται να πίστευε πως η διασημότητα τού επέτρεπε να αγνοεί τους κανόνες.

Ο Μπραντ δεν έδειξε εμφανή αντίδραση κατά την ανακοίνωση της ποινής. Πριν απομακρυνθεί από την αίθουσα, ψιθύρισε «Σε αγαπώ» στη σύζυγό του.

Νέες έρευνες για τον πρώην ηθοποιό

Η καταδίκη αφορά τέσσερις από τις κατηγορίες που εξετάστηκαν στη δίκη. Ο Μπραντ αθωώθηκε για δύο ακόμη κατηγορίες βιασμού και μία απόπειρα προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ωστόσο, η υπόθεση δεν κλείνει εδώ. Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου διερευνά δύο ακόμη καταγγελίες για βιασμό, μία εκ των οποίων αφορά κοπέλα που ήταν 16 ετών την περίοδο των καταγγελλόμενων γεγονότων.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, θύματα περιέγραψαν τις μακροχρόνιες ψυχολογικές επιπτώσεις των επιθέσεων. Μία γυναίκα ανέφερε ότι το τραύμα παραμένει μέρος της καθημερινότητάς της, ακόμη και δύο δεκαετίες μετά.

Ο Ράσελ Μπραντ, πρώην σύζυγος της τραγουδίστριας Κέιτι Πέρι, έγινε γνωστός μέσα από την κωμωδία, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Η καταδίκη του αποτελεί πλέον μία από τις πιο ηχηρές υποθέσεις σεξουαλικών εγκλημάτων στον χώρο της βρετανικής showbiz.