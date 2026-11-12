Ντοκιμαντέρ για την τρομοκρατική απειλή στη συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη

Η ξαφνική ακύρωση των τριών συναυλιών της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη τον Αύγουστο του 2024, λόγω της αποκάλυψης τρομοκρατικής απειλής, γίνεται ντοκιμαντέρ με προγραμματισμένη πρεμιέρα το 2027.

Όπως μεταδίδει το Variety, η παραγωγή —που φέρει τον προσωρινό τίτλο «Taylor Swift Wien»— θα εξετάσει τη συνύπαρξη δύο αντίθετων νεανικών υποκουλτούρων.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, το έργο θα αντιπαραβάλει τον ενωτικό και ενδυναμωτικό κόσμο των θαυμαστών της τραγουδίστριας («Swifties») με «έναν χώρο τοξικής αρρενωπότητας, που τροφοδοτείται από τη ριζοσπαστικοποίηση στο διαδίκτυο και την απεγνωσμένη ανάγκη για επιβεβαίωση».