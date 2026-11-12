Nvidia: Αποκαλύψεις για δεύτερη σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ

Νέες αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή του επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, προκαλούν σοβαρούς τριγμούς στην κορυφή του τεχνολογικού κολοσσού. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο 63χρονος CEO φέρεται να διατηρούσε και δεύτερη εξωσυζυγική σχέση, αυτή τη φορά με την Kimberly Powell, ανώτατο στέλεχος της εταιρείας.

Η Powell εργάζεται στην Nvidia από το 2008 και κατέχει τη θέση της αντιπροέδρου στον τομέα της υγείας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η σχέση των δύο φέρεται να έγινε αντιληπτή και από εργαζομένους της εταιρείας. Πέντε πρώην εργαζόμενοι μίλησαν στους New York Times για την υπόθεση.

Μάλιστα, οι δύο τους φέρεται να εθεάθησαν σε τρυφερή στιγμή σε ξενοδοχείο στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας, τον περασμένο Μάρτιο, κατά τη διάρκεια εταιρικού συνεδρίου. Το περιστατικό φέρεται να καταγράφηκε σε βίντεο από παρευρισκόμενο, χωρίς οι New York Times να έχουν δει το συγκεκριμένο υλικό.

Η πρώτη υπόθεση με την Alice Huang

Η νέα αποκάλυψη έρχεται λίγες ημέρες μετά την παραδοχή του Χουάνγκ ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του. Η προηγούμενη υπόθεση αφορά την Alice Huang, επιχειρηματία με την οποία φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση.

Η συγκεκριμένη γυναίκα βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών για πιθανές διασυνδέσεις με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν πληροφορίες σχετικά με πιθανή διευκόλυνση αποστολών προηγμένων μικροτσίπ της Nvidia προς κινεζικές εταιρείες.

Στις 8 Νοεμβρίου, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε την έναρξη ανεξάρτητης έρευνας για την υπόθεση, με τη συνδρομή εξωτερικών νομικών συμβούλων. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι, μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν είχε λόγο να πιστεύει ότι είχαν διαρρεύσει εταιρικά μυστικά ή ότι είχε τεθεί σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο για την απομάκρυνσή του

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στις 11 Νοεμβρίου. Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia εξέτασε το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη απόφαση για την απομάκρυνσή του.

Οι εξελίξεις είχαν αντίκτυπο και στη χρηματιστηριακή εικόνα της εταιρείας. Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε σημαντικά στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν το ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας.

Ο Χουάνγκ συνίδρυσε την Nvidia το 1993 και βρίσκεται στο τιμόνι της για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Η πιθανή αποχώρησή του θα αποτελούσε σημαντική αλλαγή για μία από τις ισχυρότερες εταιρείες στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί διάδοχος ούτε οριστική απόφαση για το μέλλον του.