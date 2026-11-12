Η Nayla Sky ΄΄θαυμάζει΄΄ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Βίντεο με πρωταγωνίστρια τη Nayla Sky, η οποία παρακολούθησε από τις courtside θέσεις τον πρώτο αγώνα του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Miami Heat, κάνει τον γύρο των social media.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Nayla Sky απολαμβάνει την αναμέτρηση από τις προνομιακές θέσεις δίπλα στο παρκέ. Η ίδια καταγράφει όσα συμβαίνουν στο γήπεδο, δίνοντας έμφαση στην έντονη ατμόσφαιρα και στις θεαματικές προσπάθειες του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Τα καρφώματα του Έλληνα μπασκετμπολίστα κερδίζουν την προσοχή της, με την ίδια να εκφράζει ανοιχτά τον θαυμασμό της για τις επιδόσεις του.