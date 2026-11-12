Τουρκία: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της Αρχής Τραπεζικής Ρύθμισης και Εποπτείας

Την αποχώρησή του από την ηγεσία της τουρκικής Αρχής Τραπεζικής Ρύθμισης και Εποπτείας (BDDK) γνωστοποίησε ο Σαχάπ Καβτζίογλου, στον απόηχο των καταγγελιών που εμπλέκουν τόσο τον ίδιο όσο και τον οργανισμό του στην ευρεία έρευνα για τα επενδυτικά κεφάλαια στην Τουρκία.

Η δικαστική έρευνα παίρνει ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς ο συνολικός αριθμός των προφυλακισμένων ανέρχεται πλέον σε 123. Όπως ανέφερε ο κ. Καβτζίογλου, υπέβαλε στον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το αίτημα απαλλαγής από τα καθήκοντά του, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αυτή κρίνεται αναγκαία για τη διαφύλαξη του κύρους της εποπτικής αρχής.

Στους 123 έφτασαν οι προφυλακισμένοι

Στο μικροσκόπιο της Γενικής Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης, που διενεργεί την έρευνα, μπαίνουν διαρκώς νέα στελέχη από τον τραπεζικό και επιχειρηματικό κόσμο.

Ήδη έχουν κριθεί προφυλακιστέοι ο πρώην γενικός διευθυντής της Takasbank, Γιουνούς Αριντζί, ο πρόεδρος της OMG Capital Advisors, Ομέρ Μουράτ Γκιουλκάν, καθώς και ο μέτοχος της Adil Katılım Bankası, Αλί Πασλί, ανεβάζοντας τον αριθμό των κρατουμένων στους 123. Την ίδια στιγμή, κατ’ οίκον περιορισμός επιβλήθηκε σε τέσσερα επιπλέον επιχειρηματικά στελέχη, ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγονται οι επικεφαλής των εταιρειών Bulls Yatırım και Lydia Holding.