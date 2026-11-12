Ισραηλινό πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν από ισραηλινό βομβαρδισμό στο νοσοκομείο Νάσερ, στη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Τον απολογισμό ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θυλάκου, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εξετάζει τις σχετικές πληροφορίες.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πολιτικής Προστασίας, Μαχμούντ Μπασάλ, η επίθεση σημειώθηκε στο εσωτερικό του ιατρικού συγκροτήματος Νάσερ.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις ανακοινώσεις της υπηρεσίας, περιορίστηκε να δηλώσει ότι βρίσκεται στη διαδικασία επαλήθευσης των στοιχείων.

Το περιστατικό έρχεται μετά τους βομβαρδισμούς της Τρίτης στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τους οποίους σκοτώθηκαν επτά άνθρωποι, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία. Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει τότε ότι έπληξε «στρατιωτικούς» στόχους.