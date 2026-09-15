Πρίγκιπας Χάρι- Μέγκαν Μάρκλ: Οι πρώτες στιγμές τους στη Βρετανία
Τις πρώτες εικόνες από τη ζωή τους στη Μεγάλη Βρετανία δημοσίευεσε η Μέγκαν Μάρκλ στον προσωπικό της λογαριασμό στον Instagram.
Ο πρίγκιπας Χάρι, η Μέγκαν Μάρκλ και τα δύο παιδιά τους, έχουν μετακομίσει πρόσφατα, πίσω στην πατρίδα του πρίγκιπα.
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Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η Μέγκαν Μάρκλ, φαίνεται η οικογένεια να περνά ξέγνοιαστες στιγμές.
Τα δύο παιδιά, ο πρίγκιπας Άρτσι και η Πριγκίπισσα Λίλιμπετ, εξερευνούν τη φύση. Περνούν τον χρόνο τους, κάνοντας ποδήλατο, σε βόλτες σε λίμνες, και περπατώντας σε δάση.
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