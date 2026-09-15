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Ρώσος ολιγάρχης χρηματοδότησε τη γαμήλια δεξίωση του Ντ. Τραμπ Τζούνιορ

στις Μπαχάμες
ΔΙΕΘΝΗ
15/09/2026 09:38
Ρώσος ολιγάρχης χρηματοδότησε τη γαμήλια δεξίωση του Ντ. Τραμπ Τζούνιορ
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Ρώσος ολιγάρχης συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, του πρωτότοκου γιου του προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που δημοσίευσε σήμερα ο ιστότοπος ProPublica.

Το δημοσίευμα κατονομάζει τον Ουμάρ Κρεμλιόφ, πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας (IBA), ο οποίος φέρεται να διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου, τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ProPublica, ο Κρεμλιόφ έδωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για τον χλιδάτο γάμο στις Μπαχάμες.

 

Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ

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