Ρώσος ολιγάρχης χρηματοδότησε τη γαμήλια δεξίωση του Ντ. Τραμπ Τζούνιορ

Ρώσος ολιγάρχης συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, του πρωτότοκου γιου του προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που δημοσίευσε σήμερα ο ιστότοπος ProPublica.

Το δημοσίευμα κατονομάζει τον Ουμάρ Κρεμλιόφ, πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας (IBA), ο οποίος φέρεται να διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου, τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ProPublica, ο Κρεμλιόφ έδωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για τον χλιδάτο γάμο στις Μπαχάμες.

Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ