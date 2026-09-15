Καμπανάκι από τον Μπιλ Γκέιτς για την τεχνητή νοημοσύνη

Καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν έχει προετοιμαστεί επαρκώς για τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στην κοινωνία, προειδοποιεί ο Μπιλ Γκέιτς. Ο συνιδρυτής της Microsoft εκφράζει πλέον έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις στην απασχόληση, τον κίνδυνο επιθέσεων και την πιθανότητα οι χρήστες να εξαρτηθούν από ψηφιακούς «συντρόφους».

«Οι κυβερνήσεις έχουν μείνει πολύ πίσω»

Ο Μπιλ Γκέιτς υποστηρίζει ότι οι κυβερνήσεις δεν έχουν μελετήσει το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης όσο θα έπρεπε.

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κυβέρνηση που να έχει εμβαθύνει στο ζήτημα όσο θα έπρεπε», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι οι κυβερνήσεις «έχουν μείνει πολύ πίσω». Ο ίδιος ανέφερε ότι έχει συζητήσει τις ανησυχίες του με πολιτικούς ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και στελέχη της κυβέρνησής του. Παράλληλα, επιδιώκει να συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ αργότερα μέσα στη χρονιά.

Επένδυση 1 δις. Δολαρίων για την πρόσβαση στην AI

Παρά τους κινδύνους που επισημαίνει, ο Γκέιτς θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μειώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών, εφόσον αναπτυχθεί υπεύθυνα και είναι διαθέσιμη σε όλους. Το Ίδρυμα Gates σχεδιάζει να διαθέσει τουλάχιστον 1 δις. Δολάρια μέσα στα επόμενα δύο χρόνια για τη διεύρυνση της πρόσβασης στην τεχνητή νοημοσύνη. Τα χρήματα θα κατευθυνθούν σε συνεργάτες στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της γεωργίας.

Παράλληλα, θα στηριχθεί η δημιουργία βάσεων δεδομένων, ώστε τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα να μπορούν να λειτουργούν σε όλες τις γλώσσες και να μην αποκλείουν πληθυσμούς αναπτυσσόμενων χωρών.

Ο Γκέιτς ξεχωρίζει τις δυνατότητες της AI στην υγεία, από την υποστήριξη των επαγγελματιών πρώτης γραμμής έως την ανακάλυψη νέων φαρμάκων και εμβολίων. Ωστόσο, παρομοιάζει την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης με την εμφάνιση μιας «εξωγήινης νοημοσύνης» σε κινηματογραφική ταινία. Όπως επισημαίνει, χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων, ιδιαίτερα μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι πιθανοί κίνδυνοι.