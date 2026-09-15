Κίεβο: Drone χτύπησε πρατήριο καυσίμων

Πλήγμα με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε πρατήριο καυσίμων στο Κίεβο. Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι χτυπήθηκαν επίσης συνοικίες σε δύο ακόμη περιοχές. Σε τρίτη συνοικία καταγράφηκε σοβαρά τραυματισμένος άνδρας.

Εκρήξεις στο Κίεβο

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να μην χτυπούν η μία τις ενεργειακές υποδομές της άλλης.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν βάλει το τελευταίο διάστημα στο στόχαστρο πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο. Συνολικά, τους τελευταίους μήνες έχουν χτυπηθεί περίπου 300 πρατήρια, κυρίως σε περιοχές της πρώτης γραμμής ή κοντά σε αυτές.

Προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις στην Πολωνία

Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις.

Στη Ρωσία, ουκρανική πυραυλική επίθεση προκάλεσε ζημιές, μεταξύ άλλων, σε αποθήκη της εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Ozon στην πόλη Ταγκανρόγκ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ραστόφ, Γιούρι Σλιούσαρ.

Στη Σαμάρα, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στόχευσαν βιομηχανική εγκατάσταση, όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Φεντόρισεφ, χωρίς να κατονομάσει την εγκατάσταση. Στην περιοχή βρίσκονται αρκετά μεγάλα διυλιστήρια.

Η θέση Ζελένσκι για τις ενεργειακές υποδομές

Χθες το βράδυ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να αποδεχθεί την πρόταση της Ουάσιγκτον για αμοιβαία διακοπή των επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών.Ωστόσο, έθεσε ως προϋπόθεση οι σύμμαχοι της Ουκρανίας να εγγυηθούν ότι η Ρωσία είναι πραγματικά διατεθειμένη να τερματίσει τον πόλεμο που ξεκίνησε το 2022.