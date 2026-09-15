ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις στη ρωσική τράπεζα VTB

Νέες κυρώσεις στη ρωσική τράπεζα VTB επέβαλαν τη Δευτέρα οι ΗΠΑ, κατηγορώντας την για φερόμενο ρόλο στην παράκαμψη των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Η απόφαση ανακοινώθηκε από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, την ώρα που η Ουάσινγκτον εντείνει την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη.

Η VTB είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας. Είχε ήδη βρεθεί στο στόχαστρο των ΗΠΑ το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Τι υποστηρίζει το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών

Οι νέες κυρώσεις εντάσσονται στην επιχείρηση «Economic Outcast», δηλαδή «Οικονομικός Παρίας». Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να στοχοποιεί όσους παρέχουν στο Ιράν υλική, τεχνολογική ή οικονομική στήριξη. Όπως δήλωσε ο Σκοτ Μπέσεντ, στόχος είναι όσοι διευκολύνουν το ιρανικό καθεστώς να διατηρεί τις ρομοκρατικές επιχειρήσεις του.

«Δεν θα ανεχθούμε οποιαδήποτε μορφή στήριξης»

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί στήριξη προς το ιρανικό καθεστώς.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρει ότι θα συνεχίσει να εντοπίζει, να αποκαλύπτει και να απομονώνει όσους στηρίζουν το Ιράν. Οι κυρώσεις κατά της VTB προστίθενται έτσι στα ήδη υπάρχοντα αμερικανικά μέτρα σε βάρος της ρωσικής τράπεζας.