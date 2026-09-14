Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Η επιστροφή στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Μέγκαν Μαρκλ μοιράστηκε τις πρώτες στιγμές της οικογένειας της, μετά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ηθοποιός, μας έδωσε μία γεύση από την νέα τους καθημερινότητα, αναρτώντας ένα τρυφερό βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram.

To βιντεάκι, ξεκινά με το ζευγάρι (Μέγκαν Μαρκλ και Πρίγκιπα Χάρι), να περπατά στην εξοχή, ενώ η κόρη τους Λίλιμπετ κάνει ποδήλατο σε ένα μονοπάτι και ο Άρτσι, ο αδερφός της, τρέχει πλάι της.