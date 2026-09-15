Βραβεία Emmy 2026: Η σειρά «Widow’s Bay» κυριάρχησε με 14 νίκες

Η νέα κωμωδία τρόμου του Apple TV, «Widow’s Bay», κυριάρχησε στα βραβεία Emmy 2026, αποσπώντας συνολικά 14 -τον μεγαλύτερο αριθμό διακρίσεων -από τις 19 υποψηφιότητες που είχε συγκεντρώσει, τόσο στην τελετή της ζώνης Υψηλής Τηλεθέασης (Prime-Time) τη Δευτέρα όσο και σε εκείνη των Δημιουργικών Τεχνών (Creative Arts) που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Συγκεκριμένα απέσπασε βραβεία στις κατηγορίες: Καλύτερη Κωμική Σειρά, Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμωδία για τον Μάθιου Ρις (ο οποίος έγραψε ιστορία κερδίζοντας παράλληλα διάκριση για τη σειρά περιορισμένης διάρκειας «The Beast in Me»), Β’ Γυναικείος Ρόλος για την Κέιτ Ο’ Φιλν και Β’ Ανδρικός Ρόλος για τον Στίβεν Ρουτ, καθώς και βραβεία Σεναρίου για τη δημιουργό Κέιτι Ντιπόλντ και Σκηνοθεσίας για τον Χίρο Μουράι, σύμφωνα με το Variety.

Η ιατρική δραματική σειρά του HBO «The Pitt» ακολούθησε με επτά βραβεία σε σύνολο 25 υποψηφιοτήτων.

Είχε τον μεγαλύτερο αριθμό υποψηφιοτήτων φέτος και κέρδισε στις κατηγορίες Καλύτερη Δραματική Σειρά και Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά για τον Νόα Γουάιλ για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ