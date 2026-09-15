Star Wars: Φωτόσπαθα, κράνη και κοστούμια εκατομμυρίων σε δημοπρασία

Μερικά από τα πιο εμβληματικά αντικείμενα στην ιστορία του Star Wars παρουσιάζονται αυτές τις ημέρες στο Τόκιο, σε μια εντυπωσιακή έκθεση που πραγματοποιείται πριν από τη μεγάλη δημοπρασία του Νοεμβρίου.

Το κοινό έχει την ευκαιρία να δει από κοντά το φωτόσπαθο του Νταρθ Βέιντερ, το κράνος του Μανταλοριανού, αυθεντικές στολές, υπογεγραμμένες συλλεκτικές κάρτες, αλλά και αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στα γυρίσματα των ταινιών και σειρών του δημοφιλούς κινηματογραφικού σύμπαντος.

Η έκθεση, που πραγματοποιείται από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 27 Οκτωβρίου, διοργανώνεται από τον οίκο δημοπρασιών Heritage Auctions και έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον συλλεκτών και φίλων της επιστημονικής φαντασίας.

Ξεχωριστή θέση κατέχει το φωτόσπαθο που χρησιμοποίησε ο Νταρθ Βέιντερ. «Αυτό είναι κάτι περισσότερο από ένα φωτόσπαθο. Χρησιμοποιήθηκε από τον Νταρθ Βέιντερ στις ταινίες “Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται” και “Η Επιστροφή των Τζεντάι”, δήλωσε ο Joe Maddalena, ειδικός σε συλλεκτικά αντικείμενα και εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Heritage Capital. Όπως προσθέτει, το ίδιο αντικείμενο είχε πουληθεί στο παρελθόν έναντι 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι διοργανωτές ευελπιστούν ότι η νέα δημοπρασία θα οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερη τιμή και ενδεχομένως σε νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Ανάμεσα στα σπάνια εκθέματα βρίσκεται και ένα φωτόσπαθο, που χρησιμοποιήθηκε από τον Ray Park, ο οποίος υποδύθηκε τον Νταρθ Μολ στο Star Wars: Επεισόδιο I – Η Αόρατη Απειλή. Τα σημάδια πάνω στη λεπίδα μαρτυρούν, σύμφωνα με τους διοργανωτές, τη χρήση της στις σκηνές μάχης.

Η συλλογή δεν περιορίζεται στο Star Wars. Στην έκθεση παρουσιάζονται επίσης κοστούμια και σκηνικά αντικείμενα από το The Walking Dead, σπάνιες κάρτες Pokemon και vintage βιντεοπαιχνίδια.

Όλα τα αντικείμενα αναμένεται να δημοπρατηθούν τον Νοέμβριο, με τις προσδοκίες για ιδιαίτερα υψηλές τιμές να είναι ήδη μεγάλες.