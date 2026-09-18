ΟΗΕ: «Εύλογες ενδείξεις» για εγκλήματα πολέμου των ΗΠΑ

«Εύλογες ενδείξεις» ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διέπραξαν εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια δύο επιθέσεων στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026 διαπιστώνει ανεξάρτητη διερευνητική αποστολή του ΟΗΕ.

Οι επιθέσεις έγιναν σε δημοτικό σχολείο στη Μινάμπ και σε αθλητικό συγκρότημα στη Λαμέρντ, με τουλάχιστον 177 άμαχους νεκρούς, σύμφωνα με πληροφορίες.

156 νεκροί στο σχολείο της Μινάμπ

Το πιο πολύνεκρο πλήγμα έγινε στο δημοτικό σχολείο Σατζαρέχ Ταγιέμπεχ, στη Μινάμπ της επαρχίας Χορμοζγκάν. Από την επίθεση σκοτώθηκαν 156 άμαχοι. Ανάμεσά τους ήταν 120 παιδιά. Σύμφωνα με την έκθεση, το σχολείο ήταν σαφώς αναγνωρίσιμο ως πολιτικό κτίριο. Οι αμερικανικές δυνάμεις φέρεται να βασίστηκαν σε πληροφορία ότι εκεί βρισκόταν υψηλόβαθμος Ιρανός στρατιωτικός διοικητής. Ωστόσο, οι πληροφορίες δεν επιβεβαιώθηκαν επαρκώς πριν από το πλήγμα.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η μη επικαιροποίηση των πληροφοριών και η αποτυχία να επιβεβαιωθεί πως το κτίριο ήταν στρατιωτικός στόχος ξεπέρασαν τα όρια της απλής αμέλειας. Το πόρισμα αναφέρει ακόμη ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να χτυπηθεί πολιτικός στόχος. Η επίθεση χαρακτηρίζεται αδιάκριτη και ενδέχεται να συνιστά έγκλημα πολέμου.

Το πλήγμα στη Λαμέρντ και η απάντηση των ΗΠΑ

Η δεύτερη επίθεση έγινε σε αθλητικό συγκρότημα και κατοικημένη περιοχή στη Λαμέρντ. Σύμφωνα με την έκθεση, χρησιμοποιήθηκε όπλο που διασκόρπισε μεταλλικά θραύσματα από βολφράμιο, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς αμάχων. Η αποστολή του ΟΗΕ έκρινε ότι υπάρχουν «εύλογες ενδείξεις» πως και αυτή η επίθεση ήταν αδιάκριτη και παραβίασε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Το Πεντάγωνο είχε πραγματοποιήσει δική του έρευνα για το πλήγμα στο σχολείο, χωρίς όμως να δημοσιοποιήσει τα συμπεράσματά της. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει τον Ιούνιο ότι κανείς δεν έπληξε σκόπιμα σχολείο στο Ιράν, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ γίνονται σύμφωνα με το δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων.

Καταγγελίες και κατά του Ιράν

Η έκθεση καταγράφει επίσης καταγγελίες σε βάρος των ιρανικών αρχών για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά την καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου. Αναφέρονται παράνομες δολοφονίες, βασανιστήρια και αυθαίρετες συλλήψεις. Η Τεχεράνη απορρίπτει τις κατηγορίες.

Τα πορίσματα της ανεξάρτητης διερευνητικής αποστολής του ΟΗΕ αναμένεται να παρουσιαστούν στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη.