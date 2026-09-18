Φλόριντα: Καβούρι έχοντας λεπίδα στη δαγκάνα «επιτέθηκε»

Ένα μη συνηθισμένο περιστατικό, καταγράφηκε σε βίντεο στη Φλόριντα, και προκάλεσε εντύπωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο φαίνεται ένα καβούρι στην αυλή ενός σπιτιού, το οποίο κρατάει μια λεπίδα στη δαγκάνα του, να κινείται επιθετικά κατά ενός άνδρα, αλλά και του σκύλου του, σύμφωνα με την New York Post.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το σκυλάκι, πλησιάζει το καβούρι, προκειμένου να το μυρίσει και να το εξερευνήσει, όταν το καρκινοειδές, έχοντας μια μικρού μήκους λεπίδα στη δαγκάνα του, προσπαθεί να το χτυπήσει.

Ο ιδιοκτήτης του σκύλου αντέδρασε άμεσα, με το καβούρι να αντιστέκεται σθεναρά, ενώ χρειάστηκε αρκετή προσπάθεια, προκειμένου να το απομακρύνει από την αυλή του.

Πηγή Βίντεο / Youtube / Safebound