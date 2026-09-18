Δεκάδες ουκρανικά drones εκτοξεύθηκαν εναντίον της Μόσχας
35 ουκρανικά drones, κατέρριψε τη χθεσινή νύχτα η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, που είχαν κατεύθυνση τη Μόσχα.
Εν τω μεταξύ σαράντα drones, καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια της Τούλα, στα νότια της πρωτεύουσας.
Να σημειωθεί, ότι στη Ρωσία, ξεκινάει σήμερα η τριήμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές και τις τοπικές εκλογές.
Ωστόσο, σημερινή επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε εδάφη της Ουκρανίας, είχε σαν αποτέλεσμα, πέντε άνθρωποι να τραυματιστούν, ανάμεσά τους και τρία παιδιά.
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