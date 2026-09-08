ΟΗΕ: Ενδεχόμενο «εγκλημάτων πολέμου» οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Συρία

Ερευνητές του ΟΗΕ, δήλωσαν σήμερα, ότι ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί «εγκλήματα πολέμου», στις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Συρία.

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη, το μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Συρία, φιονούλα νι Εολάιν, ανέφερε, ότι «Η Επιτροπή εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις συνεχιζόμενες ισραηλινές παραβιάσεις» στη Συρία.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι έχει δημιουργήσει μια «ζώνη ασφαλείας» εκεί, την οποία σκοπεύει να διατηρήσει.

Μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ Αλ Άσαντ, τον Δεκέμβριο του 2024, το Ισραήλ, έχει προβεί σε εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές, κατά της Συρίας, με κυριότερο στόχο, τις στρατιωτικές υποδομές.

Να σημειωθεί επίσης, ότι ο ισραηλινός στρατός, έχει στρατεύματα υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ, σε ουδέτερη ζώνη, ανάμεσα στις ισραηλινές και συριακές δυνάμεις, στα Υψίπεδα του Γκολάν, τα οποία βρίσκονται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.