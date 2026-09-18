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Το Ιράν δεξαμενόπλοιο στο στενό του Ορμούζ

ΔΙΕΘΝΗ
18/09/2026 07:48
Το Ιράν δεξαμενόπλοιο στο στενό του Ορμούζ
AP Photo/ European-Union's-Operation-Aspides

Οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα, ότι χτύπησαν δεξαμενόπλοιο στο Στενό του Ορμούζ.

Εν τω μεταξύ, χθες, η βρετανική υπηρεσία  ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας (UKMTO), αναφέρθηκε «σε συμβάν ασφαλείας στο Στενό του Ορμούζ, 16 ναυτικά μίλια, βορειοανατολικά από τη Χασάμπ του Ομάν», ενώ πρόσθεσε, ότι το πλήρωμα, είναι ασφαλές.

Ωστόσο, η UKMTO, δεν διευκρίνισε για ποιο πλοίο επρόκειτο, χωρίς να έχει διευκρινιστεί, αν αφορά το συγκεκριμένο δεξαμενόπλοιο που χτύπησαν οι Φρουροί της Επανάστασης.

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