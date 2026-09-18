Αμπιέι: Φονικές συγκρούσεις ανάμεσα σε δύο φυλές

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 82 τραυματίστηκαν στις βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα σε μέλη δύο φυλών στην Αμπιέι, την περιοχή που διεκδικούν το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν. Οι συγκρούσεις σημειώθηκαν στην αγορά Άμιετ την Τρίτη και ο απολογισμός είχε φτάσει στους συγκεκριμένους αριθμούς έως την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την προσωρινή δύναμη ασφαλείας του ΟΗΕ στην περιοχή.

Δύο δολοφονίες άναψαν τη φωτιά

Η νέα έκρηξη βίας ήρθε μετά τις δολοφονίες δύο ανδρών, στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου. Ο ένας ανήκε στη φυλή Νγκοκ Ντίνκα και ο άλλος στη φυλή Μισερίγια.

Οι δύο δολοφονίες αύξησαν την ένταση ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Η κατάσταση κλιμακώθηκε στην αγορά Άμιετ, που αποτελεί σημαντικό οικονομικό κέντρο της περιοχής και βρίσκεται ήδη σε εύθραυστο περιβάλλον ασφαλείας.

Η δύναμη του ΟΗΕ καταδίκασε τα επεισόδια και ανακοίνωσε ότι ενίσχυσε άμεσα την παρουσία της στην αγορά και γύρω από αυτή, με στόχο την αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Συχνά τα ξεσπάσματα βίας στην περιοχή

Η Αμπιέι βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο συγκρούσεων. Το καθεστώς της περιοχής παραμένει υπό καθορισμό από τότε που το Νότιο Σουδάν απέκτησε την ανεξαρτησία του το 2011.

Τον Νοέμβριο του 2025, η ACLED είχε καταγράψει εκατοντάδες θανάτους στην περιοχή που συνδέονταν με τον εμφύλιο πόλεμο στο Σουδάν, ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς. Παράλληλα, συγκρούσεις ανάμεσα σε εθνότητες είχαν προκαλέσει δεκάδες θανάτους και το 2024.

Η παρουσία των κυανόκρανων

Στην Αμπιέι έχει αναπτυχθεί δύναμη κυανοκράνων με εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η FISNUA, όπως είναι γνωστή στα γαλλικά, ή UNISFA στα αγγλικά, αριθμεί περίπου 3.000 στρατιωτικούς και αστυνομικούς. Βασική αποστολή τους είναι η προστασία των αμάχων στην πετρελαιοπαραγωγική περιοχή, όπου οι συγκρούσεις ξεσπούν συχνά.