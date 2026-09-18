ΗΠΑ: Συντριβή F-16 στο Μίσιγκαν- Σώος ο πιλότος

Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16, συνετρίβη στο Μίσιγκαν, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας, που ανέφεραν επίσης, ότι ο πιλότος εγκατέλειψε το αεροσκάφος με το εκτινασσόμενο κάθισμα, και είναι σώος.

Το μαχητικό, έπεσε σε κατοικημένη περιοχή της κομητείας Γκραντ Τράβερς του Μίσιγκαν, ενώ εκτελούσε εκπαιδευτική αποστολή, και ανήκε στην 149η Πτέρυγα Μάχης της Εθνοφρουράς του Τέξας.