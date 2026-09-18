Βρετανία: Ο πρίγκιπας Χάρι έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή
Μετά την επιστροφή του στην Βρετανία ο πρίγκιπας Χάρι έκανε επιτέλους την πρώτη του δημόσια εμφάνιση.
Ο δευτερότοκος γιος του βασιλιά Καρόλου, μετακόμισε με την οικογένειά του πίσω στην Βρετανία μετά από 6 χρόνια στην Καλιφόρνια.
Στην πρώτη εμφάνισή του, ο πρίγκιπας μίλησε σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση και στη συνέχεια παρέστη σε μια τελετή απονομής βραβείων στο Λονδίνο.
Ο πρίγκιπας παρακολούθησε την τελετή απονομής βραβείων Invictus Spirit Awards, που συνδέεται με τους Invictus Games. Η συγκεκριμένη αθλητική διοργάνωση ιδρύθηκε από τον ίδιο για τραυματισμένους και ασθενείς βετεράνους πολέμου.
Ο Χάρι, η σύζυγός του Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους, Άρτσι 7 και Λίλιμπετ 5 ετών, εγκαταστάθηκαν στη Βρετανία τον περασμένο μήνα, αιφνιδιάζοντας ακόμη και τους στενούς συγγενείς τους.
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