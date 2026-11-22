Ως «ιστορική» χαρακτήρισαν πολλοί αναλυτές τη σύνοδο κορυφής μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξήχθη την Παρασκευή στις Βρυξέλλες.

Δέκα χρόνια μετά το Brexit, οι συμφωνίες που υπογράφηκαν δεν σηματοδοτούν απλώς μια νέα προσέγγιση των δύο πλευρών, αλλά φέρνουν και απτές αλλαγές σε καίριους τομείς, όπως το εμπόριο και η κινητικότητα των νέων.

Ειδικότερα, το Λονδίνο αποδέχθηκε την ευθυγράμμιση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τις εισαγωγές και εξαγωγές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Η κίνηση αυτή αναμένεται να περιορίσει δραστικά τους ελέγχους και τα πιστοποιητικά που επιβλήθηκαν μετά το Brexit, μειώνοντας το κόστος και τη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις. Εξίσου καθοριστική θεωρείται η διμερής συμφωνία για τις αγορές διοξειδίου του άνθρακα· η διασύνδεση των δύο συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών θα ελαφρύνει τις εμπορικές επιβαρύνσεις της βρετανικής βιομηχανίας, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη συνεργασία για το κλίμα.

Κινητικότητα των νέων

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το πρόγραμμα κινητικότητας των νέων. Η συμφωνία, η εφαρμογή της οποίας τοποθετείται στον Ιανουάριο του 2030, προβλέπει ότι ετησίως 100.000 Βρετανοί και 100.000 πολίτες της ΕΕ, ηλικίας 18 έως 31 ετών, θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν, να σπουδάσουν ή να ταξιδέψουν για διάστημα έως και τριών ετών, με τις θέσεις να κατανέμονται αναλογικά βάσει του πληθυσμού κάθε κράτους-μέλους.

Η αρχική βίζα θα έχει ισχύ δύο ετών, με δικαίωμα επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο. Οι Βρετανοί συμμετέχοντες θα μπορούν να διαμείνουν σε έως και τρεις χώρες της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι θα συμπληρώνουν τουλάχιστον 12 μήνες παραμονής σε κάθε χώρα πριν μεταβούν στην επόμενη. Παράλληλα, προβλέπεται η καταβολή τέλους αίτησης και η απόδειξη επαρκών οικονομικών πόρων, ενώ οι νέοι δεν θα έχουν πρόσβαση σε κοινωνικά επιδόματα στη χώρα υποδοχής ούτε θα μπορούν να συνοδεύονται από εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους.

Υπερασπιζόμενος τις συμφωνίες, ο Βρετανός πρωθυπουργός των Εργατικών, Άντι Μπέρναμ, υπογράμμισε ότι θα τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη και θα βοηθήσουν στη συγκράτηση των τιμών στα τρόφιμα και το ηλεκτρικό ρεύμα. Επεσήμανε, μάλιστα, ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πλέον πως περίπου τρεις στους τέσσερις Βρετανούς τάσσονται υπέρ στενότερων σχέσεων με την Ευρώπη. Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, ανακοίνωσε ότι Λονδίνο και Βρυξέλλες θα εργαστούν το επόμενο δωδεκάμηνο για τον σχεδιασμό της μακροπρόθεσμης σχέσης τους.

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Συντηρητικοί: Η ηγέτιδα του κόμματος, Κέμι Μπάντενοχ, χαρακτήρισε τη συμφωνία «άδικη», υποστηρίζοντας ότι οι νέοι που θα φτάνουν από την ΕΕ θα ανταγωνίζονται τους νεαρούς Βρετανούς για τις ίδιες θέσεις εργασίας, τη στιγμή που εκείνοι ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση δουλειάς.

Reform UK: Ο επικεφαλής του κόμματος και πρωτεργάτης της καμπάνιας υπέρ του Brexit, Νάιτζελ Φάρατζ, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι αθέτησε την υπόσχεσή του να μην ανοίξει ξανά τη συζήτηση για το Brexit, τονίζοντας πως η επιθυμία των πολιτών για καλές σχέσεις με την ΕΕ δεν συνιστά εντολή επιστροφής σε μεγάλο τμήμα της ενιαίας αγοράς.

Φιλελεύθεροι Δημοκράτες: Το κόμμα, που εξαρχής υποστήριζε την επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ, ζήτησε να γίνουν ακόμη πιο τολμηρά βήματα προσέγγισης μεταξύ των δύο πλευρών.

Η εκκρεμότητα για τα δίδακτρα

Εκτός όμως από τις -αναμενόμενες- αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η σύνοδος των Βρυξελών άφησε πίσω μια σοβαρή εκκρεμότητα: αυτή των πανεπιστημιακών διδάκτρων για πολίτες της ΕΕ που θέλουν να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια της Γηραιάς Αλβιώνας. Η Ένωση θέλει οι φοιτητές της στα βρετανικά πανεπιστήμια να πληρώνουν τα ίδια δίδακτρα με τους Βρετανούς φοιτητές. Τα ετήσια δίδακτρα για ένα τυπικό προπτυχιακό πρόγραμμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, πλην Σκωτίας, φτάνουν τις 9.790 λίρες για εγχώριους φοιτητές, ενώ για τους διεθνείς φοιτητές κυμαίνονται από 11.000 έως 38.000 λίρες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει πως αν προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση τα πανεπιστήμια της θα επιβαρυνθούν με πάνω από 400 εκ στερλίνες ετησίως. Γι αυτό και συμφωνήθηκε οι δύο πλευρές να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους για το συγκεκριμένο ζήτημα μέχρι τον Μάιο του 2027.

Το ερώτημα που θέτουν οι ευρωσκεπιστές σχολιαστές είναι αν τελικά ο Μπέρναμ μετά από αυτή τη Σύνοδο προετοιμάζει, αργά αλλά μεθοδικά, την σταδιακή πλήρη επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ.

Οι φιλοευρωπαίοι με τη σειρά τους χαιρετίζουν την κατάργηση εμποδίων που έφερε το Brexit και επισημαίνουν ότι παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του πόσο στενή σχέση θέλει η Βρετανία με την ΕΕ.

Πιο ουδέτεροι αναλυτές εστίασαν στο πολιτικό ρίσκο που παίρνει ο πρωθυπουργός Μπέρναμ.

Ένα είναι βέβαιο: ο Βρετανός πρωθυπουργός δείχνει διατεθειμένος να φέρει την Βρετανία πιο κοντά στην Ένωση.

Άλλωστε μόλις πριν από μερικές εβδομάδες δήλωνε πως «θα ήθελε να δει το Ηνωμένο Βασίλειο να επιστρέφει στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο ζει». Διευκρινίζοντας πάντως πως «δεν προτείνει επανένταξη κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο».