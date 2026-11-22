Στη σύλληψη ενός Μεξικανού υπηκόου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών και καταζητείται από τις αμερικανικές αρχές, προχώρησε η αστυνομία της Γουατεμάλας. Η επιχείρηση εντάσσεται στην ευρύτερη εκστρατεία των αρχών για την αναχαίτιση της βίας που η κυβέρνηση αποδίδει στο οργανωμένο έγκλημα.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στους δημοσιογράφους, πρόκειται για τον 40χρονο Ερνάν Παλομέρα, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη την Παρασκευή σε εμπορική περιοχή της πόλης της Γουατεμάλας, βάσει αμερικανικού εντάλματος με αίτημα την έκδοσή του.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, δικαστήριο της πολιτείας του Ιλινόι τον κατηγορεί ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών με βάση τη Γουαδαλαχάρα του Μεξικού. Ο 40χρονος έχει ήδη οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών της πρωτεύουσας.

Το περιστατικό έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση των δυνάμεων ασφαλείας, την Τρίτη, για τη σύλληψη τριών ακόμη ατόμων που καταζητούνταν στις ΗΠΑ για υποθέσεις ναρκωτικών. Μεταξύ αυτών βρισκόταν ένας ακόμη Μεξικανός, ύποπτος για λαθρεμπόριο φαιντανύλης προς την αμερικανική αγορά—ενός πανίσχυρου συνθετικού οπιοειδούς που ευθύνεται για εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το τελευταίο διάστημα, η κυβέρνηση της Γουατεμάλας έχει κλιμακώσει την καταστολή κατά των καρτέλ. Χαρακτηριστικά, στις 14 Νοεμβρίου, η χώρα κήρυξε κατάσταση «πολιορκίας» και ανέπτυξε στρατιωτικές δυνάμεις στους νότιους νομούς Σακάπα και Ισαβάλ, αντιδρώντας στο κύμα βίας που προκαλούν οι εγκληματικές οργανώσεις.