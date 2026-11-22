Παντρεύτηκαν η Μάιλι Σάιρους (Miley Cyrus) και ο Μαξ Μοράντο (Maxx Morando)!

Η διάσημη ποπ σταρ και ο ντράμερ του συγκροτήματος Liily ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, σε μια άκρως ρομαντική τελετή που φιλοξενήθηκε στην εμβληματική πρώην έπαυλη του Φρανκ Σινάτρα (Frank Sinatra) στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του περιοδικού PEOPLE.

Το χαρμόσυνο νέο έκανε γνωστό πρώτο το Entertainment Tonight, αναφέροντας πως από το πλευρό της τραγουδίστριας δεν έλειψαν η μητέρα της, Τις Σάιρους (Tish Cyrus), καθώς και η αδελφή της, Νόα.

Το μυστήριο τελέστηκε σε εξωτερικό χώρο, δίπλα στην πισίνα, όπου το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αγάπης κάτω από μια εντυπωσιακή αψίδα με λευκά λουλούδια. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, τον ρόλο του τελετάρχη ανέλαβε ο στενός φίλος και συνεργάτης της Σάιρους, Γουέιν Κόιν (Wayne Coyne).

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το Deux Moi, η ερμηνεύτρια του «Can’t Be Tamed» φαίνεται φανερά συγκινημένη, εντυπωσιάζοντας μέσα στο ρομαντικό νυφικό της.