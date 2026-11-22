Πρόσκληση στο κόμμα Λικούντ του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για διαπραγματεύσεις με στόχο τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού απηύθυνε ο κεντρώος Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος διατηρεί την εντολή σχηματισμού της επόμενης κυβέρνησης στο Ισραήλ, με τη δεξιά παράταξη να απαντά θέτοντας τους δικούς της όρους.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κόμμα Γιασάρ (του πρώην αρχηγού του γενικού επιτελείου στρατού), οι συνομιλίες—που αναμένεται να ξεκινήσουν την Κυριακή, σε συνέχεια μιας πρώτης συνάντησης εκπροσώπων των δύο πλευρών την περασμένη Κυριακή—εκφράζουν μια «πραγματική δέσμευση για τον σχηματισμό της ευρύτερης δυνατής κυβέρνησης». Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι ο Άιζενκοτ ζήτησε από τη διαπραγματευτική του ομάδα να καλέσει τους ομολόγους της από το Λικούντ «προκειμένου να εξεταστούν όλες οι επιλογές».

Μετά τις βουλευτικές εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου, οι οποίες δεν ανέδειξαν αυτοδύναμη πλειοψηφία για κανένα από τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα, ο Άιζενκοτ έχει περιθώριο έως τον επόμενο μήνα για να καταλήξει σε κυβερνητικό σχήμα. Ωστόσο, στο εσωτερικό του μπλοκ του επικρατεί διχασμός ως προς τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται τρία διαφορετικά σενάρια:

-Η συμμαχία με τα υπερορθόδοξα κόμματα.

-Η συμφωνία με τα αραβικά κόμματα.

-Η συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας με το Λικούντ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρότι στο παρελθόν ο Άιζενκοτ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με στελέχη του Λικούντ, έχει αποκλείσει κατηγορηματικά τη συμμετοχή του σε κυβερνητικό συνασπισμό υπό την πρωθυπουργία του Νετανιάχου.

Οι όροι του Λικούντ

Λίγο μετά την ανακοίνωση του Γιασάρ, το Λικούντ γνωστοποίησε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα συναινούσε σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας—μια λύση που στηρίζει ο απερχόμενος πρωθυπουργός:

Παύση επιθέσεων: Απαίτησε να τερματιστούν «όλες οι προσωπικές επιθέσεις και η υποκίνηση στο μίσος» που, σύμφωνα με το κόμμα, στρέφονται κατά του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του.

Αποκλεισμός των αραβικών κομμάτων: Ζήτησε κοινή δέσμευση για έναν συνασπισμό που θα περιλαμβάνει αποκλειστικά «όλα τα κόμματα που υποστηρίζουν την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ ως κράτους-έθνους του εβραϊκού λαού», αφήνοντας εκτός τα αραβικά κόμματα. Τα κόμματα αυτά (που διαθέτουν 19 έδρες και αντιτίθενται στην παραμονή του Νετανιάχου στην εξουσία) δέχονται σφοδρή κριτική από το μπλοκ του απερχόμενου πρωθυπουργού· παρότι καταδίκασαν την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατηγορούνται ότι αρνούνται να χαρακτηρίσουν το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ως «τρομοκρατική» οργάνωση.

Πολιτικές αρχές: Το Λικούντ κατέθεσε επιπλέον ένα πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών, το οποίο περιλαμβάνει την απόρριψη της δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους, τη διατήρηση του ελέγχου στις κατεχόμενες από το Ισραήλ περιοχές σε Συρία, Λίβανο και Γάζα, καθώς και την επίτευξη συμφωνίας για το ζήτημα της στράτευσης των υπερορθόδοξων Εβραίων.