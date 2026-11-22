Μια θετική πτυχή πίσω από τη φερόμενη κυβερνοεπίθεση στο FBI διέκρινε χθες, Σάββατο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας στο δίκτυο Fox News, ανέφερε χαρακτηριστικά πως, παρότι δεν εγκρίνει την ενέργεια, αυτή «ίσως μας βοηθήσει να μάθουμε πράγματα που διαφορετικά δεν θα μαθαίναμε».

Συγκεκριμένα, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμηση ότι η παραβίαση ενδέχεται να φέρει στο φως στοιχεία για αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «ρωσική απάτη»—αναφερόμενος στις παλαιότερες έρευνες του FBI σχετικά με πιθανή αθέμιτη σύμπραξη της προεκλογικής του καμπάνιας του 2016 με τη Μόσχα, τις οποίες έχει καταγγείλει επανειλημμένα ως πολιτικά υποκινούμενη σκευωρία. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν προκύπτει καμία σύνδεση μεταξύ της κυβερνοεπίθεσης και των συγκεκριμένων ερευνών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Fox News και CNN, οι χάκερ στοχοποίησαν το Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για το Έγκλημα (NCIC), μια κρίσιμη βάση δεδομένων που αξιοποιούν οι αμερικανικές διωκτικές αρχές για τον έλεγχο ενταλμάτων σύλληψης και υποψήφιων αγοραστών όπλων. Πρόκειται για το δεύτερο χτύπημα κατά του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας μέσα σε διάστημα δύο μηνών. Προς το παρόν, παραμένουν άγνωστοι οι δράστες καθώς και το αν υπήρξε διαρροή αρχείων, ενώ το FBI τηρεί σιγή ιχθύος.

Το περιστατικό έρχεται εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για την κυβερνοασφάλεια στις ΗΠΑ, έπειτα από διαδοχικές τεχνικές δυσλειτουργίες σε κρατικές υποδομές και ιδιωτικούς φορείς, όπως η υπηρεσία email της Microsoft, τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και διάφορες τράπεζες. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, με προεξάρχοντα τον υπουργό Εξωτερικών και σύμβουλο εθνικής ασφαλείας Μάρκο Ρούμπιο, επιμένουν ότι πρόκειται για μεμονωμένα τεχνικά σφάλματα χωρίς καμία ένδειξη συντονισμένης κυβερνοεπίθεσης.

Παρ’ όλα αυτά, μέσα στην εβδομάδα αποπέμφθηκε ο επικεφαλής κυβερνοασφάλειας του Λευκού Οίκου, Σον Κέρνκρος, με την Κίρστεν Ντέιβις—επικεφαλής πληροφορικής (CIO) του υπουργείου Πολέμου—να αναλαμβάνει προσωρινά τα καθήκοντά του.